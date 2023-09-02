تصد رائع من حارس خيتافي لرأسية مودريتش (الدوري الإسباني)
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 18:18
مودريتش المخضرم يطير على الكرة في الهواء وحارس خيتافي يتعملق في التصدي#الدوري_الإسباني #مودريتش #ريال_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/oJ95xpwf43— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 2, 2023
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