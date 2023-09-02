هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 17:55
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023
Fulham are level! Tim Ream with the tap in. Two minutes and one second between the two goals. Crazy! pic.twitter.com/mOC98oTVqV
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