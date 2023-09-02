أهداف فوز ميلان على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

هدف نانت الأول ضد مارسيليا - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي)

هدف صاروخي مباغت لـ كوبنهاجن ضد راكو (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدف إيندهوفن الأول ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدف إيندهوفن الثاني ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-0 (الدوري الألماني)

ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)