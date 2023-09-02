أهداف فوز ميلان على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 00:53
في مواجهة مثيرة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 1, 2023
ميلان يفوز 2-1 على روما
شاهد أهداف المباراة#روما_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Z5MmCKfOKq
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