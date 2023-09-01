هدف نانت الأول ضد مارسيليا - مصطفى محمد (الدوري الفرنسي)
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:25
المصري مصطفى محمد يواصل التألق ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم مع نانت ⚽️🔥🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/JVK0O0dT7F— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023
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