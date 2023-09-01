هدف كريم بنزيمة بكعب رائع لـ الاتحاد أمام الهلال

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:49

9/1/2023 9:49:30 PM هدف كريم بنزيمة بكعب رائع لـ الاتحاد أمام الهلال
الدوري السعودي الاتحاد الهلال
نرشح لكم
هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3/4 (الدوري السعودي) هدف ميتروفيتش الرااائع مع الهلال في شباك الاتحاد هدفا مباراة الأهلي والطائي 2-0 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي) إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي) أجمل أهداف الجولة الثالثة من الدوري السعودي أهداف فوز النصر على الفتح 5-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
خبر في الجول - الصلح بين سموحة وأجايي 5 دقيقة | الكرة المصرية
سانشو يرد على تين هاج: لا تصدقوا ما تقرأوه.. أنا كبش فداء 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: الاتفاق تم.. راموس على أعتاب العودة لـ إشبيلية 30 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي 36 دقيقة | أمريكا
كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 49 دقيقة | كرة طائرة
استراحة الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(1) برشلونة.. جوووول كوندي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: رايس كان مذهلا أمام يونايتد.. وموقف هافرتز يذكرني بما فعلته مع زوجتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: كنا نستحق الفوز على أرسنال.. والهدف الثاني لا يمكن احتسابه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي