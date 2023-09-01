هدف كريم بنزيمة بكعب رائع لـ الاتحاد أمام الهلال
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:49
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
بالكعب من بنزيما.. وهدف التقدم للاتحاد🔥⚽️
الاتحاد 2 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/c7ivuIRWM2
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