هدف ميتروفيتش الرااائع مع الهلال في شباك الاتحاد

أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)

إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي)

أجمل أهداف الجولة الثالثة من الدوري السعودي

أهداف فوز النصر على الفتح 5-0 (الدوري السعودي)

بالكعب من رونالدو.. هدف النصر الأول ضد الفتح - ساديو ماني (الدوري السعودي)