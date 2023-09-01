هدف ميتروفيتش الرااائع مع الهلال في شباك الاتحاد
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:27
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
على الطاير ميتروفيتش ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/fisqElqN7k
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