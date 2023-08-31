حوار في الجول - تودوروف: صلاح كان ضمن 4 لاعبين أحدهم يملك "كشك هواتف"

💬اكتشفت 4 لاعبين مجهولين في المقاولون كان من بينهم محمد صلاح ومحمد النني وثالث يملك الآن "كشك هواتف"



🗣️إيفيكا تودوروف مكتشف محمد صلاح يتحدث عن حياته في مصر واكتشاف المواهب مع المقاولون. pic.twitter.com/STWecd6ytg