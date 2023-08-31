حوار في الجول - تودوروف: صلاح كان ضمن 4 لاعبين أحدهم يملك "كشك هواتف"
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 14:45
💬اكتشفت 4 لاعبين مجهولين في المقاولون كان من بينهم محمد صلاح ومحمد النني وثالث يملك الآن "كشك هواتف"— FilGoal (@FilGoal) August 30, 2023
🗣️إيفيكا تودوروف مكتشف محمد صلاح يتحدث عن حياته في مصر واكتشاف المواهب مع المقاولون. pic.twitter.com/STWecd6ytg
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