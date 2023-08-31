حوار في الجول - تودوروف: هكذا اكتشفت صلاح وأشركته أمام الأهلي

الفرنسي إيفيكا تودوروف مدرب المقاولون السابق يحكي.. كيف اكتشف صلاح؟



🗣️ من لاعب بديل في الناشئين لمواجهة الأهلي "الأكبر في القارة" بعد 48 ساعة pic.twitter.com/0vRjfg6qJD