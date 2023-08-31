حوار في الجول - تودوروف: هكذا اكتشفت صلاح وأشركته أمام الأهلي
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 14:42
الفرنسي إيفيكا تودوروف مدرب المقاولون السابق يحكي.. كيف اكتشف صلاح؟— FilGoal (@FilGoal) August 30, 2023
🗣️ من لاعب بديل في الناشئين لمواجهة الأهلي "الأكبر في القارة" بعد 48 ساعة pic.twitter.com/0vRjfg6qJD
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