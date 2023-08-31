هدف صاروخي مباغت لـ كوبنهاجن ضد راكو (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 01:01
هل يتحمل الحارس مسوؤلية هذا الهدف؟ 😯👀— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2023
عبدالعزيز السليطي يتحدث عن هدف كوبنهاغن 🗣️
شاهد هدف كوبنهاغن المميز 🔥📽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/2g5vpbgsye
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