هدف إيندهوفن الأول ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:57
المغربي إسماعيل صيباري يفتتح التسجيل لآيندهوفن ⚽️👏 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/TI15cSqqb4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2023
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