هدف إيندهوفن الأول ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدف صاروخي مباغت لـ كوبنهاجن ضد راكو (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدف إيندهوفن الثاني ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

هدف بعد خطأ فادح من المدافع في لقاء أيندهوفن ورينجرز (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)