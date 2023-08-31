هدف بعد خطأ فادح من المدافع في لقاء أيندهوفن ورينجرز (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:49

8/31/2023 12:49:24 AM

هدف بعد خطأ فادح من المدافع في لقاء أيندهوفن ورينجرز (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)