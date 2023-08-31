هدف بعد خطأ فادح من المدافع في لقاء أيندهوفن ورينجرز (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:49
😲😲😲 متى كانت آخر مرة شاهدت مثل هذا الهدف من مدافع ؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/nuQvV7DjGY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2023
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