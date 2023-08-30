فرج عامر: حررنا محضرا ضد جونيور أجاي

أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)

إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي)

وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك

هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-0 (الدوري الألماني)

ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)