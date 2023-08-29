أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:10

8/29/2023 11:10:47 PM أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)
النصر السعودي رونالدو
نرشح لكم
فرج عامر: حررنا محضرا ضد جونيور أجاي هدفا مباراة الأهلي والطائي 2-0 (الدوري السعودي) إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي) وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-0 (الدوري الألماني) ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية 3 ساعة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي 3 ساعة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة 4 ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 4 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول