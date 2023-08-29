أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:10
بالأربعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
النصر يكسب الديربي ويصل للنقطة السادسة✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/1tPBEtysLM
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