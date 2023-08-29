أهداف فوز النصر على الشباب 4-0 (الدوري السعودي)

فرج عامر: حررنا محضرا ضد جونيور أجاي

إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي)

وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك

هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-0 (الدوري الألماني)

ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)