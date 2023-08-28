إصابة كريم بنزيمة وخروجه من مباراة الاتحاد والوحدة (الدوري السعودي)
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:53
بنزيما يخرج مصابًا🚨#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/20TBrnLB9a— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
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