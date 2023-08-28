وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 21:33

8/28/2023 9:33:39 PM وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك
الزمالك عماد البناني
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