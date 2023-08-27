ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:52

8/27/2023 10:52:45 PM

ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)