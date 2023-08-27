هدفا تعادل يوفنتوس أمام بولونيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:51
يوفنتوس 1-1 بولونيا— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023
شاهد الهدفين #يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/0662StzBhj
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