هدف بايرن ميونيخ الثالث ضد أوجسبورج - هاري كين (الدوري الألماني)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 21:31
هاري كين يسجل هدفه الثاني في مباراة بايرن ميونيخ وأوغسبورغ#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #هاري_كين pic.twitter.com/Zy6RKbXrR4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
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