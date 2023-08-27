هدف برشلونة الأول أمام فياريال - جافي (الدوري الإسباني)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:08
ماهذه الشجاعة يا غافي بالرأس ومن أمام ليفا...؟— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
برشلونة يفتتح التسجيل في ملعب فياريال لاسيراميكا#الدوري_الإسباني #برشلونه_فياريال pic.twitter.com/MlmagsMOn6
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