هدف فرانفكورت القاتل ضد ماينز - عمر مرموش (الدوري الألماني)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:04
الدولي المصري عمر مرموش ينقذ فريقه آينرتخت فرانكفورت من الهزيمة أمام ماينتس#الدوري_الألماني #فرانكفورت_ماينتس #عمر_مرموش pic.twitter.com/lERAQzHW0B— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول أمام فياريال - جافي (الدوري الإسباني) أهداف فوز باير ليفركوزن على مونشنخلادباخ 3-0 (الدوري الألماني) أهداف فوز هيلاس فيرونا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز فروسينوني على أتالانتا 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ميلان على تورينو 4-1 (الدوري الإيطالي) هدف باريس الأول في مرمى لانس - ماركو أسينسيو (الدوري الفرنسي) هدفا تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوخوم 1-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز لايبزج على شتوتجارت 5-1 (الدوري الألماني)