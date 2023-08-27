هدف مانشستر سيتي الأول ضد شيفيلد - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:05
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023
Sheffield United are back on level terms! An error from Kyle Walker is eventually punished by Jayden Bogle. #beINPL #SHUMCI ⚔️🔵 pic.twitter.com/1iCbptcnSx
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