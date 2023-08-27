ركلة إرلينج هالاند المهدرة أمام شيفيلد يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 17:58

8/27/2023 5:58:39 PM ركلة إرلينج هالاند المهدرة أمام شيفيلد يونايتد (الدوري الإنجليزي)
إرلينج هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد
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