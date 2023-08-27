هدف ليونيل ميسي في مرمى نيو يورك ريد بولز (الدوري الأمريكي)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 11:14
Messi --> Cremaschi --> MESSI— Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023
OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm
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