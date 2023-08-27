أهداف فوز هيلاس فيرونا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

روما لم ينتصر حتى الآن!



فيرونا يحقق العلامة الكاملة في الكالتشيو بانتصار على روما بنتيجة 2-1 ✅



شاهد أهداف المباراة 📽️#فيرونا_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ggCWOKMdQa