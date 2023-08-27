أهداف فوز هيلاس فيرونا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 00:28

8/27/2023 12:28:24 AM أهداف فوز هيلاس فيرونا على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي روما هيلاس فيرونا
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