هدف مانشستر يونايتد الأول ضد نوتنجهام - إريكسين (الدوري الإنجليزي)
السبت، 26 أغسطس 2023 - 18:35
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 26, 2023
Manchester United pull a goal back! Christian Eriksen gets on the end of a drilled cross from Marcus Rashford. #beINPL #MUNNFO 👺🌳 pic.twitter.com/isDGXP1S9U
نرشح لكم
هدف وست هام الثاني ضد برايتون - جارود بوين (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام الأول ضد برايتون - وارد براوس (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوخوم 1-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز لايبزج على شتوتجارت 5-1 (الدوري الألماني) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد نوتنجهام - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد نوتنجهام - كاسيميرو (الدوري الإنجليزي) مبكر للغاية.. هدف نوتنجهام الأول ضد مانشستر يونايتد - تايوو أونيي (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول ضد بورنموث - جيمس ماديسون (الدوري الإنجليزي)