هدف توتنام الثاني ضد بورنموث - كولوسفسكي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 26 أغسطس 2023 - 18:17
كولوسيفسكي يضاعف تقدم توتنهام على مستضيفه بورنموث#الدوري_الإنجليزي #بورنموث_توتنهام pic.twitter.com/DwegsLGzXW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2023
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