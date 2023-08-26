أجمل أهداف الجولة الثالثة من الدوري السعودي

السبت، 26 أغسطس 2023 - 11:41

8/26/2023 11:41:32 AM أجمل أهداف الجولة الثالثة من الدوري السعودي
الدوري السعودي رونالدو بنزيمة ماني
نرشح لكم
"قفة" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك هدف ريال مدريد الأول أمام سيلتا فيجو - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) رودريجو يهدر ركلة جزاء لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو (الدوري الإسباني) أهداف فوز النصر على الفتح 5-0 (الدوري السعودي) هدف سيلتا فيجو الملغي أمام ريال مدريد (الدوري الإسباني) هدف تشيلسي الأول أمام لوتون - رحيم سترلينج (الدوري الإنجليزي) هدف النصر الثاني أمام الفتح - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي) بالكعب من رونالدو.. هدف النصر الأول ضد الفتح - ساديو ماني (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
فيفا يقرر إيقاف روبياليس مؤقتا لـ90 يوما.. ومنعه هو والاتحاد من التواصل مع جيني هيرموسو 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عبد الله جمعة يقترب من البقاء ساعة | الدوري المصري
الإيراني أزمون معارا من ليفركوزن إلى روما ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين: أفضل برونو فيرنانديز عن أوديجارد.. ومفاجأة بشأن أصعب ملعب في إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عام واحد يكفي.. إنتر يعلن عودة أليكسيس سانشيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح 2 ساعة | السعودية
مدرب نانت: مصطفى محمد كان رائعا أمام موناكو.. وهذا ما افتقدناه 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 صناعة شريف تكتب التعثر الأول لجيرارد.. وانتصار قاتل للأهلي +97