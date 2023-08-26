"قفة" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك
السبت، 26 أغسطس 2023 - 11:25
أحمد أمين أوفا يكشف لأول مرة حقيقة عروض الأهلي والزمالك 🔥🔥 ومين الفريق اللي كان أقرب لضمه؟#أسبوع_كورة pic.twitter.com/FVeA6sBmrI— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 25, 2023
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