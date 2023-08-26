"قفة" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

أجمل أهداف الجولة الثالثة من الدوري السعودي

هدف ريال مدريد الأول أمام سيلتا فيجو - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني)

أهداف فوز النصر على الفتح 5-0 (الدوري السعودي)

هدف تشيلسي الأول أمام لوتون - رحيم سترلينج (الدوري الإنجليزي)

بالكعب من رونالدو.. هدف النصر الأول ضد الفتح - ساديو ماني (الدوري السعودي)