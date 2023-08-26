هدف ريال مدريد الأول أمام سيلتا فيجو - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني)
السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:26
بيلينغهام يواصل تألقه في الليغا#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_سيلتا_فيغو #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/NDM8ScbzpN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2023
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