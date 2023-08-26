رودريجو يهدر ركلة جزاء لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)

السبت، 26 أغسطس 2023 - 00:23

8/26/2023 12:23:37 AM رودريجو يهدر ركلة جزاء لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)
رودريجو ريال مدريد الدوري الإسباني سيلتا فيجو
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الأول أمام سيلتا فيجو - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف سيلتا فيجو الملغي أمام ريال مدريد (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد قادش - بيدري (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث في مرمى ألميريا - فينيسيوس (الدوري الإسباني) هدف التعادل لريال مدريد في مرمى ألميريا - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف ألميريا الأول في مرمى ريال مدريد - سيرجيو أريباس (الدوري الإسباني) لحظة طرد تشافي اعتراضا على قرار الحكم أمام خيتافي (الدوري الإسباني) لحظة طرد رافينيا لاعب برشلونة أمام خيتافي (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
سترلينج: أريد إنهاء الموسم هدافا لـ تشيلسي.. وإحباط من الموسم الماضي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأول منذ رونالدو.. بيلينجهام الهداف يقتنص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب عدم إكمال طاهر محمد لـ القياسات البدنية ساعة | الدوري المصري
ثنائية ونقطة أولى في الموسم.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائية مصطفى محمد ليست كافية.. موناكو يخطف تعادلا قاتلا أمام نانت ساعة | الكرة الأوروبية
انفجار سترلينج.. تشيلسي يحقق فوزه الأول بثلاثية في شباك لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته 2 ساعة | السعودية
هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب