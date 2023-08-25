هدف النصر الثاني أمام الفتح - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:47
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
رأسية رونالدو تعلن الهدف الثاني للنصر🔥⚽️
الفتح 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/uAZMoeRBJq
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