أهداف فوز الاتحاد على الرياض 4-0 (الدوري السعودي)
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 23:29
رباعية اتحادية في شباك الرياض✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
⚽️شاهد الأهداف⤵️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/mhxVckCT6s
نرشح لكم
هدف فوز أهلي جدة على الأخدود - فرانك كيسي (الدوري السعودي) على طريقة رونالدينيو.. هدف رائع من فيتينيو مع الاتفاق ضد الخليج هدف عبد الرزاق حمد الله الرائع من مقصية أمام الرياض (الدوري السعودي) هدف الهلال الأول ضد الرائد- ميتروفيتش (الدوري السعودي) صناعة محمد شريف.. هدف الخليج الأول ضد الاتفاق أهداف مباراة النصر وشباب الأهلي دبي (4-2) على طريقة أوريجي.. هدف الاتحاد الأول ضد الطائي - حمد الله (الدوري السعودي) تيفو جمهور الهلال لـ نيمار قبل لقاء الفيحاء