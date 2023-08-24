على طريقة رونالدينيو.. هدف رائع من فيتينيو مع الاتفاق ضد الخليج
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 22:46
الاتفاق يسجل الهدف الأول في شباك الخليج⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/aciSiNFmUp— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
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