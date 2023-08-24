هدف الهلال الأول ضد الرائد- ميتروفيتش (الدوري السعودي)
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 21:54
مترووووووووووووووو— FilGoal (@FilGoal) August 24, 2023
رأسية متروفيتش تكتب التقدم للزعيم على حساب الرائد 🔵🔥⚽pic.twitter.com/bNAdros9ok#الرائد_الهلال #دوري_روشن_السعودي
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