صناعة محمد شريف.. هدف الخليج الأول ضد الاتفاق
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 21:54
الخليج يسجل الهدف الأول في شباك الاتفاق ⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الخليج | #SSC pic.twitter.com/VHCzHomb9v— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
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