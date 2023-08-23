بهذه الطريقة في الدرجة الثانية.. فيديو تقديم جمهورية شبين لـ أحمد كابوريا
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 19:49
نرشح لكم
الإعلان عن قميص الأهلي للموسم الجديد طارق مصطفى يوضح: ماذا يحتاج الزمالك للعودة للمنافسة؟ طارق مصطفى: لن أدرب ناشئي مصر.. طموحي تدريب المنتخب الأول أسود الأطلس تتفوق.. طارق مصطفى يوضح 5 اختلافات بين الكرة المصرية والمغربية طارق مصطفى يحكي: خلاف بين الخطيب وفاروق جعفر في أول انضمام له للمنتخب "الشارع لم يحبنا".. طارق مصطفى يوضح أسباب رحيله عن جهاز المنتخب بقيادة البدري بودولسكي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي طارق مصطفى: أوسوريو عليه علامات استفهام وتسبب في خسارة الزمالك للبطولة العربية