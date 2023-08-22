أهداف مباراة النصر وشباب الأهلي دبي (4-2)
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 23:06
✅بالأربعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
🇸🇦النصر إلى دوري الأبطال🏆
⚽️شاهد أهداف المباراة⤵️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/90lsfSJdr6
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