أهداف فوز ليتشي على لاتسيو 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 00:42
ليتشي يقلب الطاولة على لاتسيو في الدقائق الأخيرة ويفوز بنتيجة 2-1 ⚽️— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023
شاهد أهداف المباراة 📽️#ليتشي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8gYwivRbcJ
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