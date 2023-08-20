أهداف فوز يوفنتوس على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 23:51
يوفنتوس يبدأ موسه في الكالتشيو بالفوز على أودينيزي 3-0.. شاهد أهداف المباراة#أودينيزي_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/VLcD811SG4— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023
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