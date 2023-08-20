أهداف فوز يوفنتوس على أودينيزي 3-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز ليتشي على لاتسيو 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف تعادل روما مع ساليرنتانا 2-2 (الدوري الإيطالي)

هدفا فوز أتالانتا على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدف وست هام الأول ضد تشيلسي - نايف أكرد (الدوري الإنجليزي)

هدف فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات ضد إنجلترا

هدفا فوز إنتر على مونزا 2-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز فيورنتينا على جنوى 4-1 (الدوري الإيطالي)

بعد 10 دقائق.. مبابي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان