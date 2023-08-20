هدف برشلونة الأول ضد قادش - بيدري (الدوري الإسباني)
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 22:35
بيدري يفتتح أول أهداف برشلونة في الموسم الجديد#الدوري_الإسباني #برشلونة_قادش #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/E0AhHYq8TZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023
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