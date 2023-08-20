أهداف تعادل روما مع ساليرنتانا 2-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 22:33
في مباراة مثيرة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2023
روما وساليرنيتانا يتعادلان بهدفين لكل فريق
شاهد أهداف اللقاء#روما_ساليرنيتانا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hNNWQWcWCA
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