هدف وست هام الأول ضد تشيلسي - نايف أكرد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 18:55
🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023
نرشح لكم
هدف فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات ضد إنجلترا هدفا فوز إنتر على مونزا 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز فيورنتينا على جنوى 4-1 (الدوري الإيطالي) بعد 10 دقائق.. مبابي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان أهداف فوز نابولي على فروسينوني 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف دورتموند القاتل في مرمى كولن - دونيل مالين (الدوري الألماني) أهداف فوز باير ليفركوزن على لايبزج 3-2 (الدوري الألماني) أول أهداف الموسم في الدوري الإيطالي 2023-24 - عمر هاروي