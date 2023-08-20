أهداف فوز فيورنتينا على جنوى 4-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 00:13
فيورنتينا يقسو على مستضيفه جنوى والصاعد إلى السيريا A بأربعة أهداف مقابل هدف ويتصدر جدول الترتيب— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 19, 2023
شاهد أهداف المباراة..#جنوى_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hbqPzYUHiW
نرشح لكم
هدفا فوز إنتر على مونزا 2-0 (الدوري الإيطالي) بعد 10 دقائق.. مبابي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان أهداف فوز نابولي على فروسينوني 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف دورتموند القاتل في مرمى كولن - دونيل مالين (الدوري الألماني) أهداف فوز باير ليفركوزن على لايبزج 3-2 (الدوري الألماني) أول أهداف الموسم في الدوري الإيطالي 2023-24 - عمر هاروي ملخص فوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 4-0 (الدوري الألماني) أول أهداف هاري كين في الدوري الألماني أمام فيردر بريمن