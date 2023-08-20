أهداف فوز فيورنتينا على جنوى 4-1 (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا يقسو على مستضيفه جنوى والصاعد إلى السيريا A بأربعة أهداف مقابل هدف ويتصدر جدول الترتيب



شاهد أهداف المباراة..#جنوى_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hbqPzYUHiW