على طريقة أوريجي.. هدف الاتحاد الأول ضد الطائي - حمد الله (الدوري السعودي)
السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:28
هدف الاتحاد الأول عن طريق حمدالله⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/RmycMPsGA0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023
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