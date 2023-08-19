تيفو جمهور الهلال لـ نيمار قبل لقاء الفيحاء
السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:28
تيفو الهلال في ليلة استقبال نيمار 🎨💙— دوري روشن السعودي (@SPL) August 19, 2023
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/NgPcVdD55F
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