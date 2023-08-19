تقديم نيمار لجماهير الهلال
السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:42
🔵الهلال يقدم مالكوم وبونو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023
..واستقبال تاريخي لـ #نيمار🤩
📺 مشاهدة ممتعة🍿#حفل_تقديم_نيمار | #NEYMAR#SSC pic.twitter.com/fnTf98TENe
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