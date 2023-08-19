هدف ليفربول الأول ضد بورنموث - لويس دياز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 19 أغسطس 2023 - 17:49
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 19, 2023
Liverpool are level, thanks to a moment of magic from Luis Díaz. 1-1! #beINPL #LIVBOU 🔴🍒 pic.twitter.com/WL5ZHC997a
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