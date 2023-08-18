هدفا فوز التعاون على النصر 2-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:44
بعد الجولة الثانية🏟#النصر بلا نقاط❌— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
والتعاون يصل للنقطة الرابعة⚽️
⚽️شاهد ثنائية #التعاون⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/7yaDO0tebO
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