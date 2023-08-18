هدفا فوز الاتفاق على الحزم 2-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:42
📺 شاهد ثنائية الاتفاق في الحزم⤵️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الاتفاق| #SSC pic.twitter.com/6x0GRH3hy4— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
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