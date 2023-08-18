نجم منتخب أمريكا يظهر بقميص منتخب مصر لـ محمد شوقي في لقاء تلفزيوني

ملخص فوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 4-0 (الدوري الألماني)

هدفا فوز التعاون على النصر 2-0 (الدوري السعودي)

هدفا فوز الاتفاق على الحزم 2-0 (الدوري السعودي)

أهداف فوز الوحدة على الشباب 3-1 (الدوري السعودي)

أول أهداف هاري كين في الدوري الألماني أمام فيردر بريمن

الأول في الموسم.. هدف بايرن ميونيخ ضد بريمن- ساني (الدوري الألماني)