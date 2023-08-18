نجم منتخب أمريكا يظهر بقميص منتخب مصر لـ محمد شوقي في لقاء تلفزيوني
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 22:42
It's #FootyKitFriday and @CharlieDavies9 brought out a special match-worn kit. 🇪🇬 pic.twitter.com/LfYubHIBsU— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 18, 2023
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